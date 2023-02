Schauspielerin Chiara Schoras Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Einschaltquoten Klum hinter Krimi, Kölner Mädchensitzung und Fußball Von dpa | 17.02.2023, 10:23 Uhr

Keine zwei Millionen Menschen mehr schauen den Auftakt zur inzwischen 18. Staffel von Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“. Der ARD-Krimi hat mehr als viermal so viele Zuschauer, der ZDF-Karneval mehr als doppelt so viele.