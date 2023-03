König Charles und seine Frau Camilla sind in Deutschland gelandet. Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Dreitägiger Staatsbesuch König Charles III. und Camilla in Deutschland gelandet Von dpa | 29.03.2023, 14:23 Uhr

Der britische König Charles III. hat am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Der Monarch und seine Frau Camilla landeten am Nachmittag auf dem Berliner Hauptstadtflughafen BER und traten aus ihrem Flugzeug.