ARCHIV - 2.573.392,80 Euro - das Privatvermögen von König Felipe VI.. Foto: A. Pérez Meca/EUROPA PRESS/dpa FOTO: A. Pérez Meca Spanisches Königshaus König Felipe VI. legt sein Privatvermögen offen Von dpa | 26.04.2022, 16:25 Uhr

König Felipe VI. tut in Spanien erstmals etwas, was andere Royals in Europa nicht tun: Er legt sein Vermögen offen. Obwohl er Transparenz und Rechtschaffenheit verkündet, kann Felipe die Kritiker nicht überzeugen.