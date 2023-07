Zwei Polizisten sind am Sonntag in Bremen bei einer Verkehrskontrolle attackiert worden. Symbolfoto: imago images/Tim Oelbermann up-down up-down Schulter ausgekugelt Verkehrskontrolle eskaliert: Familie greift Polizisten in Bremen an Von Eyke Swarovsky | 03.07.2023, 14:15 Uhr

Eine Verkehrskontrolle in Bremen ist am Sonntag völlig aus dem Ruder gelaufen. Eine Familie griff die Einsatzkräfte an und kugelte einem Polizisten die Schulter aus.