Fieber, Husten und Schnupfen Zu Hause bleiben? So gesund muss Ihr Kind für den Kindergarten sein 22.12.2022

Die Arbeit ruft, doch die Nase des Kindes läuft: Darf das Kind so in den Kindergarten oder muss es zu Hause bleiben? Wir erklären Ihnen, wann Ihr Kind krankheitsbedingt nicht mehr in die Kita darf.