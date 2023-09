Ein Kreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord ist vor Grönland auf Grund gelaufen. Das teilte das Arktisk Kommando am Dienstag mit, das als Teil der dänischen Streitkräfte für die Verteidigung Grönlands und der Färöer zuständig ist. Das Kreuzfahrtschiff „Ocean Explorer“ steckt demnach am Alpefjord im Nationalpark Ostgrönland fest. Keiner der Passagiere und Besatzungsmitglieder sei verletzt, hieß es.

Hilfe voraussichtlich erst am Freitag

Das Arktische Kommando entsandte das Patrouillenschiff „Knud Rasmussen“ zur gestrandeten „Ocean Explorer“, es dürfte jedoch erst am Freitag eintreffen. Der dänischen Marine zufolge wurden zudem mehrere Kreuzfahrtschiffe in der Umgebung sowie die Küstenwache des wenige hundert Kilometer entfernten Island gebeten, bei einem Notfall an Bord der „Ocean Explorer“ einzugreifen.

Brian Jensen, Kommandant beim Arktisk Kommando, sagte jedoch, er gehe momentan nicht davon aus, dass Menschenleben in Gefahr seien. Er nehme auch nicht an, dass am Schiff Schäden entstanden seien, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen könnten.

Warum das Kreuzfahrtschiff strandete, blieb zunächst unklar, auch das australische Betreiberunternehmen Aurora Expeditions machte dazu keine Angaben. Die Gegend, in der das Schiff feststeckt, ist bis heute wenig erforscht, die Wassertiefe lässt sich nur schwer abschätzen. Möglicherweise könnte die Besatzung aber bei der nächsten Flut wieder in der Lage sein, ohne Hilfe von außen in See zu stechen.