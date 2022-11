«Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand» Foto: Christine Schroeder/NDR/ARD Degeto/dpa up-down up-down Einschaltquoten Krimi aus der Konserve kickt Katar-WM weg Von dpa | 25.11.2022, 12:14 Uhr

Die Wiederholung eines Regionalkrimis aus dem Vorjahr hat am Donnerstagabend deutlich mehr Fernsehzuschauer angelockt als die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Den „Flensburg-Krimi“ im Ersten wollten ab 20.15 Uhr 5,90 Millionen Zuschauer (22,3 Prozent) sehen. Die Debütfolge „Der Tote am Strand“ mit Katharina Schlothauer und Eugene Boateng lief schon einmal vor einem Jahr.