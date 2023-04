Schottischer Krönungsstein Foto: Russell Cheyne/PA Wire/dpa up-down up-down Charles III. Krönungsstein und Briefmarken: Zeremonie rückt näher Von dpa | 28.04.2023, 11:42 Uhr

Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt. Ein besonderer Stein aus Schottland ist dafür von Nöten. Was hat es mit dem „Stone of Destiny“ auf sich?