Leiche bei Suche nach vermisster Mutter in England gefunden Foto: Jason Roberts/PA Wire/dpa Polizei Leiche bei Suche nach vermisster Mutter in England gefunden Von dpa | 19.02.2023, 17:40 Uhr

Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten Frau in Nordwestengland ist eine Leiche gefunden worden am Fluss Wyre in der Nähe der Stelle, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, heißt es.