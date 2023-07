Laut Staatsanwaltschaft ist der in Spelle tot aufgefundene Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Foto: NWM-TV up-down up-down Im niedersächsischen Spelle Leiche in Gebüsch gefunden: 35-Jähriger ist Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen Von Wilfried Roggendorf | 24.07.2023, 12:18 Uhr

Am Sonntag hat eine Passantin gegen 13.30 Uhr eine Leiche in einem Gebüsch in Spelle in Niedersachsen gefunden. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.