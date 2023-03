Das Auto wurde mit einer Plane abgedeckt. Foto: Julian Heldt up-down up-down Sie lebte zeitweise in dem Peugeot Leiche auf dem Rewe-Parkplatz: Frau tot in ihrem Auto aufgefunden Von Julian Heldt | 20.03.2023, 11:14 Uhr

Seit vergangenem Montag stand auf einem Rewe-Parkplatz in Flensburg ein Auto mit Polizeiabsperrband. Nun ist klar: In dem Auto starb eine Frau, die in der Umgebung bekannt war. Sie hatte im Spätherbst 2022 für Aufsehen gesorgt.