Rockefeller-Weihnachtsbaum Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa Tradition Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angeknipst Von dpa | 01.12.2022, 05:23 Uhr

Alle Jahre wieder glitzert es an der berühmten New Yorker Fifth Avenue. Rund um den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center sind zur 90. Beleuchtungszeremonie die Straßen dicht.