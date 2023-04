Nachtigall Foto: DB BirdLife International/BirdLife_International/dpa up-down up-down Tiere Liebeslieder in der Nacht: Die Nachtigallen sind zurück Von dpa | 23.04.2023, 04:44 Uhr

Im April kommen in Deutschland Zehntausende Nachtigallen an. Ihr berühmter Gesang ertönt jetzt wieder in Parks und Gärten. Wer genau hinhört, wird überrascht sein.