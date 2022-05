Lilly und Boris Becker zusammen auf dem roten Teppich zur Preisverleihung des Laureus Awards in Monaco (2018). FOTO: imago-images/Peter Seyfferth Überraschende Kritik Boris Beckers Anwalt attackiert Noch-Ehefrau Lilly mit deutlichen Worten Laurenz Constantin Blume und | 12.05.2022, 17:50 Uhr Von dpa | 12.05.2022, 17:50 Uhr

Lilly Becker wirkte sichtlich niedergeschlagen, als sie am 29. April nach dem Gefängnis-Urteil für ihren Noch-Ehemann an die Presse trat. Ihrem Ex und seiner neuen Freundin deckte sie den Rücken. Jetzt meldet sich Boris Beckers Anwalt zu Wort und mahnt Lilly deutlich zur Zurückhaltung. Damit distanziert sich auch Boris von seiner Ex-Frau.