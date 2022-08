Ein paar Stoppeln sind schon nachgewachsen. Vor einer Woche hat sich die Osnabrückerin Lina Heubaum eine Glatze schneiden lassen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Dafür gab es viele negative Kommentare in den sozialen Medien. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Logo NEO Lina Heubaum eine Woche mit Glatze Norddeutsche rasiert sich Haare fürs Klima: So übel waren die Kommentare Von Thomas Wübker | 05.08.2022, 16:20 Uhr

Am Samstag vor einer Woche hat sich die Norddeutsche Lina Heubaum ihre Mähne abschneiden lassen – fürs Klima. Auf den Bericht in der NOZ und das Posting bei Instagram hat die 27-Jährige viele Reaktionen bekommen. Was sie alles über sich ergehen lassen musste.