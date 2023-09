Auch Schüler unter den Passagieren Linienbus stürzt in Österreich von Brücke: Sechs Verletzte Von dpa | 11.09.2023, 11:35 Uhr In Österreich kam es zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Symbolfoto: imago images/Daniel Scharinger up-down up-down

Am Montagmorgen hat sich in Österreich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Bus stürzte von einer Brücke, womöglich in Folge einer Kollision mit einem anderen Auto. Der Bus blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.