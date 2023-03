Um 12.30 Uhr sollen der britische König und seine Gemahlin am Bahnhof in Hamburg-Dammtor ankommen. Zahlreiche Fans warten bereits. Foto: Guido Behsen up-down up-down Live Liveblog zum Hamburg-Besuch Der König kommt: Charles III. im ICE auf dem Weg nach Hamburg-Dammtor , Markus Lorenz und | 31.03.2023, 11:17 Uhr Von Yannick Kitzinger Guido Behsen | 31.03.2023, 11:17 Uhr

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla kommen am dritten und letzten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland nach Hamburg. Alles rund um den Besuch der Royals in der Hansestadt lesen Sie in unserem Liveblog.