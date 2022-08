In der Nähe von Rotterdam ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: imago images/ANP (Symbolbild) up-down up-down Am Samstagabend Lkw kracht in Grillparty: Mehrere Tote nach Unfall bei Rotterdam Von dpa | 27.08.2022, 20:32 Uhr | Update vor 30 Min.

In der Nähe von Rotterdam ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw war von einem Deich abgekommen und in ein Grillfest gekracht. Laut ersten Angaben gibt es mehrere Tote.