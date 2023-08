Musik Lord-of-the-Lost-Sänger: ESC-Pleite nicht weiter schlimm Von dpa | 07.08.2023, 13:48 Uhr Lord Of The Lost Foto: dpa up-down up-down

Am Ende blieb für Deutschland nur der letzte Platz. Wieder einmal. Aber die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost geht mit der ESC-Pleite gelassen um - hätte aber ein paar Verbesserungsvorschläge.