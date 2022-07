dpatopbilder - Unter dem Motto «Rave the Planet» zieht eine Parade aus Technofans tanzend zur Siegessäule. Foto: Jörg Carstensen/dpa FOTO: Jörg Carstensen up-down up-down Rave wie in den 90ern? Loveparade-Gründer Dr. Motte legt wieder los Von dpa | 09.07.2022, 17:07 Uhr | Update vor 54 Min.

Wenn der Beat so richtig in den Magen fährt und man sein eigenes Wort nicht versteht - dann werden Technofans richtig lebendig. Am Samstag war es in Berlin wieder soweit.