Lourdes León veröffentlicht erstes Musikvideo FOTO: Evan Agostini/Invision via AP/dpa up-down up-down Single-Debüt Madonnas Tochter Lourdes veröffentlicht erstes Musikvideo Von dpa | 25.08.2022, 11:52 Uhr

Will Lourdes León nun doch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten? Es ist noch gar nicht lange her, da sagte sie in einem Interview, sich nicht sonderlich für Musik zu interessieren.