Verstecke von Mafiaboss gefunden Foto: Lapresse/LaPresse via ZUMA Press up-down up-down Kriminalität Mafia in Italien: Weitere Verstecke von Boss gefunden Von dpa | 20.01.2023, 15:17 Uhr

Italiens meistgesuchter Mafia-Boss sitzt seit Montag in Haft. In den Tagen danach finden die Ermittler mehrere Verstecke des Sizilianers. In einem Unterschlupf stoßen sie auch auf ein kurioses Plakat.