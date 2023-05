Feuerwehrleute löschen Autos nach einer Explosion in der Innenstadt von Mailand. Foto: dpa/AP/Luca Bruno up-down up-down Vorfall in der Innenstadt Schwere Explosion in Mailand: Ein Verletzter, mehrere Fahrzeuge ausgebrannt Von dpa | 11.05.2023, 14:04 Uhr | Update vor 27 Min.

In der Innenstadt von Mailand hat es eine schwere Explosion gegeben. In der Folge stehen mehrere Fahrzeuge in Flammen und ein Mensch wird verletzt.