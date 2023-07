Eimersaufen war auf Mallorca lange sehr beliebt, bis die mallorquinische Regierung dies verboten hat. Wegen der oftmaligen Saufexzesse, verlangen viele Gastronomen härtere Einschränkungen. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Wildpinkeln, Randale, sexuelle Übergriffe Mallorca und der Sauftourismus: Medien haben Teilschuld an Trinkexzessen Von Dominik Bögel | 21.07.2023, 10:30 Uhr

Am Ballermann auf Mallorca fließt der Alkohol meist in Strömen – und so vergessen viele deutsche Touristen schnell ihr gutes Benehmen. Aber ist die Situation wirklich so schlimm, wie in den Medien oft dargestellt? Das sagen unsere Experten.