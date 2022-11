Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann droht bei Juwelier in Münster mit Softairwaffe Von dpa | 26.11.2022, 14:08 Uhr

Am Prinzipalmarkt in Münster versucht ein Mann einen Juwelier auszurauben. Mit dabei: Eine Softairwaffe, die einer scharfen Waffe täuschend ähnlich sieht. Das sorgt für Aufregung in der Stadt.