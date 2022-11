Bei einem Einsatz in Enger im Kreis Herford hat ein Polizist Schüsse auf einen Verdächtigen abgegeben. Symbolfoto: dpa / Christoph Soeder up-down up-down Lebensgefährliche Brandverletzungen Mann in Enger zündet eigenes Haus an und wird von Polizei angeschossen Von dpa | 04.11.2022, 10:14 Uhr | Update vor 35 Min.

Ein Mann, der bei einem Einsatz im ostwestfälischen Enger durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Zu dem Einsatz am späten Donnerstagabend war es gekommen, weil der 59-Jährige Teile des Doppelhauses, das er bewohnt, in Brand gesetzt hatte.