Archäologie Mann vor etwa 3500 Jahren an Schädel operiert Von dpa | 26.02.2023, 06:24 Uhr

„Operation gelungen, Patient tot“: Dieser Satz hatte anscheinend auch in der Bronzezeit eine gewisse Bedeutung. So nahmen die Menschen bereits damals chirurgische Eingriffe am Schädel vor.