«Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste» Foto: Wolfgang Ennenbach/Berlinale/dpa up-down up-down Filmfestspiele Fünf deutsche Filme im Wettbewerb der Berlinale Von dpa | 23.01.2023, 13:12 Uhr

Der neue Film von Regisseurin Margarethe von Trotta über die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann geht ins Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale. In „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ spielen Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld mit. Insgesamt 18 Filme laufen im Wettbewerb, wie der künstlerische Leiter Carlo Chatrian am Montag in Berlin bekanntgab. Darunter sind neue Projekte von Christian Petzold, Christoph Hochhäusler und Emily Atef.