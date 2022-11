Mariah Carey Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa up-down up-down „Queen of Christmas“ Mariah Carey läutet Weihnachtszeit ein Von dpa | 01.11.2022, 10:01 Uhr

Gleich nach Halloween hat Mariah Carey auf ihrem Instagram-Account die Weihnachtszeit eingeläutet. Ihr Superhit 'All I Want For Christmas Is You' durfte nicht fehlen."