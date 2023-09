Kriminalität Marihuana im Wert von 500.000 Euro in Postsendungen entdeckt Von dpa | 07.09.2023, 13:07 Uhr | Update vor 19 Min. Marihuana Foto: -/Hauptzollamt Heilbronn/dpa up-down up-down

50 Kilogramm Marihuana hat der Zoll in einem Heilbronner Paketzentrum entdeckt. Verpackt waren die Drogen in 30 unterschiedlich großen Behältnissen. An wen waren sie adressiert?