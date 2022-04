Die Begegnungszone im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Andreas-Dirks-Straße. FOTO: Martina Kramer Bunte Punkte in Westerland Sylter Verkehrsversuch ist heute Thema bei „Mario Barth deckt auf!“ Von Martina Kramer | 06.04.2022, 14:21 Uhr

Die bunten Begegnungszonen in der Westerländer Innenstadt haben die Aufmerksamkeit des Fernsehsenders RTL auf sich gezogen. Heute, am 6. April, wird der Beitrag um 20:15 Uhr in der Sendung „Mario Barth deckt auf!“ gezeigt.