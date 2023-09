„22 Tabletten noch – das reicht noch für die nächsten elf Tage“, sagt der Vater des kleinen Matteo. Elf Tage noch, bevor die Medikation für den Dreijährigen eingestellt werden muss – und die tödliche Tay-Sachs-Krankheit vermutlich weiter am Zerfall seiner Nervenzellen arbeitet.

Matteos Krankheit ist nicht heilbar – Familie kämpft für mehr Lebenszeit

Tay Sachs – das ist eine degenerative neurologische Krankheit, die im Schnitt bei einem von 250.000 Menschen festgestellt wird. Sie führt zum vorzeitigen Tod, Heilungschancen gibt es derzeit keine. Sie wurde bei Matteo im März des vergangenen Jahres festgestellt. Mit seinen drei Jahren kann er nicht sprechen, nicht laufen und nur schlecht sehen.

Allerdings könne er Gefühle ausdrücken, in dem er lacht oder weint. Auch essen und trinken kann er noch alleine. Das ist mehr, als vergleichbare Fälle in dem Alter können, berichtet Matteos Ärztin Judith Edenfeld vom Sozialpädiatrischen Zentrum Osnabrück gegenüber dem NDR. Sie glaubt, dass das mit dem teuren Medikament Miglustat zusammenhängt, das er aktuell bekommt – und das die Familie im Monat rund 5000 Euro kostet.

Miglustat ist eigentlich für eine andere Krankheit gedacht. Doch das Medikament scheint auch bei Kindern mit Tay Sachs anzuschlagen, wie vorher bei anderen Kindern mit der Krankheit aufgefallen ist. Es könne zwar den Abbau der Nervenzellen nicht stoppen, aber verlangsamen und so dem Kind mehr Lebenszeit schenken, sagt Folker Quack, Vorsitzender des Vereins „Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhof“ dem Sender.

Und genau das ist auch die Hoffnung bei Matteo: „Da hat sich in den letzten Jahren im Bereich der lysosomalen Speichererkrankungen einiges getan. Und das ist im Grunde genommen unser Ziel: Ihn so lange stabil zu halten, bis es möglicherweise doch eine Therapie gibt“, so Edenfeld.

Krankenkasse verweigert Kostenübernahme – Familie klagt

Doch nun wird das eigene Geld knapp – und die Krankenkasse weigert sich, die Kosten für das Medikament zu übernehmen. „Bei dem beantragten Arzneimittel handelt es sich (...) um ein Präparat, das für die vorliegende Erkrankung keine Zulassung besitzt und für dessen Erfolgsaussichten es bislang keine medizinischen Studien gibt“, argumentiert die Kasse in einem schriftlichen Statement.

Matteos Mutter hat dafür kein Verständnis: „Ich habe gedacht: Okay, da ist ein Kind, das ist drei Jahre alt und das ist so krank. Und da gibt es was, das helfen könnte, wenn er es verträgt. Und dann sagt man einfach: ‚Nein, das machen wir nicht‘.“ Empört stellt sie fest: „Man nimmt ihm quasi damit die Chance auf Leben.“

Spendenaktion sichert Medikation für die kommenden drei Monate

Aus diesem Grund geht die Familie nun zwei Schritte: Zum einen will sie nach dem in zweiter Instanz verlorenen Prozess gegen die Krankenkasse nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um die Kasse zum Zahlen zu zwingen. Weil sich hier die Entscheidung jedoch lange hinziehen kann, hat die Familie darüber hinaus einen Spendenaufruf gestartet, um kurzfristig die Kosten decken zu können. Bis zum Mittwochnachmittag sind dadurch bereits mehr als 16.000 Euro eingegangen, was die Medikation für die kommenden drei Monate absichern sollte. „Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal bei allen bedanken, die Matteo bisher unterstützt haben. Dass sich so viele Menschen mit ihm solidarisieren, gibt uns unglaublich viel Kraft“, schreibt die Familie auf der Crowdfunding-Plattform als Reaktion.