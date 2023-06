Todesfälle in Deutschland Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Länger leben und länger krank sein? Was der Fortschritt in der Krebs-Therapie für das Altern bedeutet Eine Kolumne von Louisa Riepe | 29.06.2023, 11:40 Uhr

Niemand soll in Zukunft mehr vorzeitig an Krebs sterben. An diesem Ziel arbeiten Firmen wie Biontech aus Mainz mit Millionenbudgets. Unsere Autorin fragt sich: Was bedeutet dieses zunächst einmal gute Ansinnen für unsere Leben im Alter?