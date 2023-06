Die Polizei berichtet von mehreren Verletzten. Foto: imago images/onw-images up-down up-down Baden-Württemberg Böller auf Trauernde geworfen – mehrere Verletzte am Friedhof in Altbach Von dpa | 09.06.2023, 14:04 Uhr

Während einer Trauerfrei in Altbach (Baden-Württemberg) flog ein Böller in eine Menschengruppe. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten an dem Friedhof.