Kriminalität Meloni nach Schüssen in Rom: Getötete war meine Freundin Von dpa | 12.12.2022, 11:01 Uhr

Am Sonntagmorgen hat ein Mann in einer Bar in Rom drei Frauen erschossen und vier Menschen verletzt. Italiens Regierungschefin ist von der Tat auch persönlich betroffen.