Unfall Mensch wird in Paternoster eingeklemmt und stirbt Von dpa | 25.05.2023, 16:16 Uhr

In einem Paternoster in Berlin ist ein Mensch eingeklemmt worden und gestorben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Unfallort.