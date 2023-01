Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke sitzt der Schock in Brokstedt immer noch tief. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Zwei Menschen starben Tödliche Messerattacke in Brokstedt: Offene Fragen und Rufe nach Konsequenzen , dpa , epd und | 27.01.2023, 17:24 Uhr | Update vor 42 Min. Von Kim Patrick von Harling afp | 27.01.2023, 17:24 Uhr | Update vor 42 Min.

Am Mittwoch stach ein Täter in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer zu: Zwei Menschen starben, fünf weitere wurden verletzt. Was bleibt ist die Frage, ob die Tat hätte verhindert werden können – und was für Konsequenzen nötig sind.