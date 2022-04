Das neue Rammstein-Albums «Zeit» ist raus. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Sänger Till Lindemann Metal-Fans stehen für neues Rammstein-Album an Von dpa | 29.04.2022, 01:10 Uhr

„Gift“ oder „Angst“ - so heißen die Songs auf der neuen Rammstein-Platte, die nun in den Läden erhältlich ist. Und auch wer die Band um Sänger Lindemann live erleben will, muss nicht lange warten.