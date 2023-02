Nichts, was uns passiert Foto: Thomas Kost/WDR/Gaumont/dpa up-down up-down TV-Tipp MeToo-Drama „Nichts, was uns passiert“ im WDR Von dpa | 01.03.2023, 00:04 Uhr

Es beginnt als Sommerflirt und endet mit Vergewaltigungsvorwürfen: Mit einer Literaturverfilmung wagt sich der WDR an ein schwieriges Thema. Emma Drogunova glänzt in der Rolle einer jungen Frau, die kein Opfer sein will.