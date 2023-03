Zugunglück in Griechenland Foto: Vaggelis Kousioras/AP up-down up-down Notfälle Mindestens 16 Tote bei Zugunglück in Griechenland Von dpa | 01.03.2023, 02:10 Uhr

In Mittelgriechenland spielt sich in der Nacht eine Eisenbahntragödie ab. Es gibt viele Tote und Verletzte. Rettungsmannschaften versuchen, in zerschellten Waggons Überlebende zu finden.