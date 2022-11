Das Passagierflugzeug stürzte in den Victoriasee. Foto: AFP/SITIDE PROTASE up-down up-down Bei Landeanflug auf Bukoba Mindestens 19 Tote: Passagierflugzeug stürzt in Victoriasee in Tansania Von dpa | 06.11.2022, 15:33 Uhr

Ein Passagierflugzeug ist in Tansania beim Landeanflug auf die Stadt Bukoba in den Victoriasee gestürzt. An Bord waren 43 Menschen – mindestens 19 starben beim Absturz.