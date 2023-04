Dieses Bild aus einem Video zeigt den Schauplatz einer tödlichen Massenpanik in Sanaa, Jemen. Foto: dpa/AL-MASIRAH TV CHANNEL up-down up-down Drama in Sanaa Weil Geld verteilt wird: Mindestens 78 Tote bei Massenpanik im Jemen Von afp, dpa | 20.04.2023, 06:45 Uhr

Millionen Menschen im Jemen fehlt es am Nötigsten. Als in Sanaa am Mittwoch Geldspenden verteilt werden, kommt es zum tödlichen Gedränge. Schüsse und eine Explosion sollen die Massenpanik verschärft haben.