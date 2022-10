Explosion in türkischem Bergwerk: 58 Bergleute konnten gerettet werden. Foto: Khalil Hamra up-down up-down Schweres Minenunglück Verheerende Explosion in der Türkei: Mindestens 40 Tote in Bergwerk Von dpa | 15.10.2022, 12:11 Uhr

Minenunfälle sind in der Türkei keine Seltenheit. Am Freitagabend kommt es im Norden des Landes in einem Bergwerk rund 300 Meter unter der Erde zu einer verheerenden Explosion.