Der Kiwi besitzt in Neuseeland einen sehr hohen Stellenwert. Dementsprechend empfindlich wurde auf ein Video aus den USA reagiert. Foto: dpa/Neil Robert Hutton up-down up-down „Wir haben eine Nation beleidigt“ „Misshandelter“ Kiwi – US-Zoo entschuldigt sich in Neuseeland Von Barbara Barkhausen | 24.05.2023, 14:26 Uhr

Nachdem ein Video in Umlauf geriet, das zeigt, wie ein Kiwi unter hellem Licht von Gästen gestreichelt wurde, hat sich ein US-Zoo nun entschuldigt. Die Vögel sind nämlich nachtaktiv. In der Heimat der Kiwis – in Neuseeland – hatte das Video für Empörung gesorgt.