Auch eine Drohne kommt zum Einsatz. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Kriminalität Mit Tauchern und Sonar-Boot auf Spurensuche im Fall Ayleen Von dpa | 17.08.2022, 18:52 Uhr

Erneut steht der Fundort der Leiche des Mädchens im Fokus der Ermittlungen. Der Einsatz an dem See mitten in Hessen soll mehrere Tage andauern.