Britischer Unternehmer Mit U-Boot am Titanic-Wrack verschollen: Wer ist Hamish Harding? Von dpa | 21.06.2023, 07:27 Uhr

Er flog bereits ins All, war am tiefsten Ort der Erde und reiste zum Südpol. Jetzt ist Hamish Harding zusammen mit vier anderen Menschen in einem U-Boot nahe dem Titanic-Wrack verschwunden. Wer ist der britische Unternehmer – und was treibt ihn an?