Bislang zwei bekannte Fälle Mordverdacht an der Berliner Charité: Kardiologe verhaftet Von dpa | 08.05.2023, 16:23 Uhr

Mord an einer der renommiertesten Kliniken weltweit? An der Charité in Berlin steht dieser schwere Verdacht im Raum: Ein Herzspezialist soll bewusst Patienten getötet haben. Nun wurde der Arzt festgenommen.