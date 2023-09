Auszeichnungen MTV Awards: Sean „Diddy“ Combs erhält „Global Icon Award“ Von dpa | 05.09.2023, 21:20 Uhr Sean "Diddy" Combs Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa up-down up-down

Der „Global Icon Award“ der MTV Video Music Awards geht in diesem Jahr an Sean „Diddy“ Combs. Damit soll seine beispiellose Karriere und sein anhaltender Einfluss in der Musikwelt gewürdigt werden.