Taylor Swift Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa up-down up-down Düsseldorf MTV Europe Music Awards: Swift und Styles Kopf an Kopf Von dpa | 10.11.2022, 13:51 Uhr

Harry Styles und Taylor Swift gehen als Favoriten ins Rennen um die MTV Europe Music Awards. Der eine ist in sieben, die andere in sechs Kategorien nominiert. In Düsseldorf wird ein Star-Aufgebot erwartet.