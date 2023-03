«München Mord: Der Letzte seiner Art» Foto: Jürgen Olczyk/ZDF/dpa up-down up-down TV-Tipp München von unten: Krimi auf ZDFneo Von dpa | 28.03.2023, 00:20 Uhr

Ein „München Mord“ der anderen Art: Nahe dem Hauptbahnhof wird die Leiche eines Kleinkriminellen in 70er-Jahre-Kleidung gefunden. Das weckt in Schaller Erinnerungen an eine Rotlicht-Legende dieser Zeit: Gustav Schmidinger, der „Pate“ des Bahnhofviertels.